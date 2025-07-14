ФСБ показала видео допроса агента СБУ, готовившей взрыв машины военного РФ

Предполагаемую исполнительницу теракта задержали

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. ФСБ показала видео допроса гражданки России и Украины, завербованной Службой безопасности Украины. Накануне Дня Победы она должна была взорвать автомобиль офицера Минобороны России.

Предполагаемую исполнительницу теракта задержали, изъяли компоненты взрывного устройства.

Установлены сотрудники СБУ, которые осуществили вербовку и подготовку террористки к совершению преступления.

В частности, установлен старший оперуполномоченный 1-го сектора 3-го отдела 5-гo управления ДКР СБУ старший лейтенант Китаев Игорь Игоревич, начальник 1-го сектора 3-го отдела 5-го управления ДКР СБУ майор Сдырко Назарий Игоревич и старший оперуполномоченный 2-го сектора 3-го отдела 5-го управления ДКР СБУ капитан Осипенко Александр Петрович.

По информации ФСБ, Китаев родился в Одесской области. В 2021 году окончил Академию СБУ. Он является сотрудником-агентуристом, осуществляет вербовку и подбор исполнителей диверсионно-террористических актов. Осипенко - уроженец Полтавской области. При организации диверсии и терактов отвечает за их техническую составляющую. Сдырко руководит действиями Осипенко и Китаева.