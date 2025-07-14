Жителям Ямала вынесли приговор по делу об организации незаконной миграции

По данным следствия и суда, с 2022 по 2023 года два специалиста Центра лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политике ФГБОУ ВО "Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина" за деньги оказывали успешную сдачу экзамена на знание русского языка мигрантам

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Лабытнангский городской суд назначил сотрудникам госучреждения и лидеру национальной диаспоры в Ямало-Ненецком автономном округе, виновным в организации незаконной миграции, до 3 лет лишения свободы условно и штраф 200 тыс. рублей, а также лишил их права заниматься деятельностью, связанной с принятием у мигрантов экзаменов по русскому языку на два года. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Приговором суда двум сотрудникам госучреждения назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно, со штрафом в размере 200 тыс. рублей, и лишения свободы на срок три года условно, со штрафом в размере 200 тыс рублей, с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с принятием у иностранных граждан и лиц без гражданства экзаменов по русскому языку на срок два года. Лидера национальной диаспоры суд приговорил к лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев условно, со штрафом в размере 200 тыс. рублей, с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с принятием у иностранных граждан и лиц без гражданства экзаменов по русскому языку на срок два года. Каждому из подсудимых суд назначил испытательный срок на четыре года", - говорится в сообщении.

По данным следствия и суда, с 2022 по 2023 года в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа два специалиста Центра лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политике ФГБОУ ВО "Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина" вместе с лидером национальной диаспоры за деньги оказывали успешную сдачу экзамена на знание русского языка мигрантам и выдавали сертификаты, дающие право на проживание и работу на территории России.