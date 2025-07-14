В курском приграничье разминировали свыше 60 тыс. га

Врио заместителя губернатора Владимир Базаров сообщил, что уничтожено практически 600 тыс. боеприпасов

КУРСК, 14 июля. /ТАСС/. Военные саперы разминировали свыше 60 тыс. га территории приграничных районов Курской области, уничтожено практически 600 тыс. боеприпасов. Об этом на заседании облправительства сообщил врио заместителя губернатора Владимир Базаров.

"За прошедшую неделю разминировано 2 940 га, всего накопительным итогом 60,9 тыс. га разминировано. За прошлую неделю 17 555 взрывоопасных предметов было найдено и обезврежено. Всего такое количество у нас подходит к 600 тыс. боеприпасов", - сказал он.

Базаров добавил, что в настоящее время разминировано 45 населенных пунктов, еще в 15 работы продолжаются.