В ЛНР из-за непогоды более 144 тыс. абонентов остаются без электроснабжения

В восстановительных работах задействовали 384 специалиста, сообщили в правительстве региона

ЛУГАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Непогода в воскресенье вечером привела к отключению электричества в ряде населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР). Без света остаются свыше 144 тыс. абонентов, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

В воскресенье в Минтопэнерго ЛНР сообщили, что неблагоприятные погодные условия стали причиной отключений электроэнергии в ряде городов и поселков республики.

"Наиболее сложная ситуация отмечается в Антрацитовском, Краснолучском, Лутугинском, Первомайском, Перевальском, Стахановском, Лисичанском, Старобельском, Рубежанском и Северодонецком районах. По состоянию на 9:00 [мск] 14 июля обесточено более 144 тысяч абонентов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в восстановительных работах задействовано 108 бригад, включающих 384 специалиста и 119 единиц спецтехники. "Работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения всех потребителей", - добавили в сообщении.