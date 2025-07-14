На Урале подростка приговорили к 9,5 года колонии за двойное убийство

Суд установил, что в ноябре 2023 года в Екатеринбурге молодой человек из личной неприязни и ревности зарезал ножом девушку, дождался прихода домой ее матери и расправился с ней

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал виновным подростка в убийстве несовершеннолетней девушки и ее матери. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 9 лет 6 месяцев в воспитательной колонии, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"В ходе судебного разбирательства доказана вина несовершеннолетнего в совершении двойного убийства, преступных действиях, выразившихся в жестоком обращении с животным, двух эпизодах хищения имущества потерпевших, а также хищении чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору. <…> Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в ноябре 2023 года в Екатеринбурге молодой человек из личной неприязни и ревности зарезал ножом девушку, дождался прихода домой ее матери и расправился с ней. Также он смертельно ранил шпица хозяек. "Уходя из квартиры, он забрал сотовые телефоны и банковские карты убитых. Позже вместе со своим старшим приятелем они обналичили их в банкомате, похитив тем самым со счетов жертв денежные средства", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что его подельника суд также признал виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком два года.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области, судебная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении виновного в убийствах показала, что в период совершения преступлений и в настоящее время он может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

"При личном досмотре были изъяты ключи от квартиры дома по улице Билимбаевской, где впоследствии действительно обнаружены тела двух убитых человек. Последующее выяснение всех деталей произошедшего осуществлялось сотрудниками уголовного розыска, которые наработанные материалы в отношении обоих фигурантов передали нашим коллегам из регионального СК", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.