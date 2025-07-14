В поселке ДНР природный пожар перешел на частный сектор

Возгорание уничтожило 12 домов, сообщили в главном управлении МЧС РФ по республике

ДОНЕЦК, 14 июля. /ТАСС/. В поселке Заречье под Харцызском в ДНР сгорели 12 домов в результате природного пожара, который перешел на частный сектор, сообщили в главном управлении МЧС РФ по республике.

"В Харцызском муниципальном округе в поселке Заречье сильный порывистый ветер и гроза спровоцировали крупный пожар. Уничтожены 3 жилых и 9 нежилых домов, 21 хозпостройка, 160 га сухостоя и камыш на площади 5 га. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве о ситуации за минувшие сутки.

Отмечается, что еще один крупный пожар случился в Амвросиевском округе, где огонь уничтожил 500 га сухой растительности. Всего за сутки сгорело более 1,2 тыс. га сухостоя и лесных насаждений. В ликвидации пожаров задействовали 850 сотрудников МЧС и 160 единиц техники.

Накануне в ГУ МЧС РФ по ДНР назвали стабильно сложной обстановку с пожарами в регионе.