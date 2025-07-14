Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП под Брянском

В результате ДТП пострадали шесть детей

БРЯНСК, 14 июля. /ТАСС/. Прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии в Дубровском районе Брянской области с участием микроавтобуса. В результате ДТП пострадали шесть детей, находившихся в микроавтобусе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По предварительным данным, вечером 13 июля на 193-м километре дороги Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Беларусь 37-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito CDI, двигаясь со стороны Смоленска в Брянск, наехал на металлическое ограждение моста с последующим опрокидыванием. Шесть детей получили ушибы и травмы в результате ДТП.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки детей. На контроле надзорного ведомства находятся ход и результаты процессуальной проверки по данному факту", - сообщили в пресс-службе.