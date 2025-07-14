Четверо фигурантов дела о захвате заложников в ростовском СИЗО признали вину

Один из фигурантов признал вину частично

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июля. /ТАСС/. Четверо из пяти фигурантов по делу о захвате заложников в ростовском СИЗО в 2024 году, которое начали слушать в Южном окружном военном суде, признали вину, сообщает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.

Побег из ростовского СИЗО в 2024 году планировали 10 арестованных, 5 ликвидировали при штурме, на скамье подсудимых находятся 5 человек.

"Да, полностью признаю вину", - сказали четверо подсудимых, один из них признал частично.

В ходе первого слушания по существу суд установил личности фигурантов, среди которых выживший при штурме СИЗО Ростова-на-Дону Даниил Камнев, задержанный после штурма Малик Гандалоев, а также еще трое фигурантов - Рамзан Албеков, Магомед Алханов и Адам Кодзоев, о которых стало известно позже. Уголовное дело о захвате заложников включает около 60 томов.

По версии следствия, побег фигуранты начали планировать в апреле 2024 года. У каждого из участников была своя задача, в том числе они должны были записать видео с символикой ИГ (группировка "Исламское государство", признана террористической организацией, запрещена в РФ), распространить в пабликах, а также поджечь СИЗО. Подсудимые планировали после побега совершить ряд терактов в Республике Ингушетия. В их отношении возбудили дела, в том числе по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), ч. 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ.

В июне 2024 года фигуранты самовольно покинули помещение камеры СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Ростовской области, имея разработанный план побега. Они захватили в качестве заложников двух сотрудников ГУ ФСИН и четырем причинили травмы. К сотрудникам применили насилие, опасное для жизни и здоровья. В ходе спецоперации пять членов организованной группы были ликвидированы, еще пятерых задержали. Установлено, что фигуранты дела были приверженцами террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ.