Жители РФ собирают помощь многодетной семье в Мордовии, где погибли мать и дочь

Семья готовится к похоронам, сообщил проповедник Денис Самарин

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Жители разных регионов России откликнулись на просьбу о помощи для многодетной семьи из Мордовии после трагедии на реке Мокше, где при попытке спасти ребенка погибли мать и дочь. Об этом ТАСС рассказал знакомый семьи проповедник Денис Самарин.

"[Информацию] о сборе опубликовали вчера утром, [помощь отцу семьи Тимофею] присылают со всей России. Тимофей христианин, глубоко верующий, это дает ему утешение. Он старается держаться, но он сильно любил жену, я знаю их как пару, которые души друг в друге не чаяли, и [Тимофей], конечно, горюет очень сильно. Но он не один, окружен заботой, у него есть родные братья, они вчера приехали, собралась большая компания родственников, все активно помогают", - рассказал Самарин.

По его словам, семья готовится к похоронам, однако дату еще не назначили.

Трагедия на Мокше

Трагедия произошла на берегу реки Мокша в Ковылкинском районе Мордовии. Семья приехала отдыхать на берег, пока отец находился у палатки, мама Наталья и дети решили искупаться. По словам Самарина, в какой-то момент 13-летняя девочка пошла по воде, где было примерно по колено, но вдруг провалилась и закричала: "Я тону!".

"Мама сразу бросилась ее спасать, за ней в воду кинулась вторая дочь, следом прыгнула третья - самая младшая. Маме удалось вытолкнуть первую тонущую девочку, но сама она попала в бурный поток и начала тонуть, [вторая дочь], которая пыталась спасти [сестру], утонула. [Младшую дочь] течение отнесло к противоположному берегу, где ее, рискуя своей жизнью, вытащила четвертая дочь", - написал Самарин в своем Telegram-канале. Маму вытащили из воды и пытались реанимировать, но спасти ее не удалось, тело девочки нашли позже.

Достойные ордена

До трагедии Наталья и Тимофей Юдинцевы жили в Саранске и воспитывали 11 детей. Их младшему ребенку всего пять месяцев. Тимофей - инженер-электроник в ООО "ВКМ-сталь", а Наталья выбрала своим призванием материнство.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе главы Мордовии, Юдинцевы переехали в Россию из Харьковской области в 2015 году по программе добровольного переселения соотечественников, к тому моменту в семье было уже семеро детей. Наталья Юдинцева рассказывала, что не встретила в Мордовии ни одного косого взгляда, семье помогали специалисты соцзащиты. Уже в Саранске в семье Натальи и Тимофея появились еще четверо малышей. В 2023 году президент России подписал указ о награждении семьи орденом "Родительская слава".

Семья Юдинцевых - музыкальная. Молодые музыканты семьи Юдинцевых не раз становились лауреатами республиканских, всероссийских и международных конкурсов.

Соболезнования семье погибших выразил глава Мордовии Артем Здунов. Он отметил, что многодетную семью обеспечат заботой и опекой. Следователи Следственного управления СК России по Республике Мордовия начали проверку по факту произошедшего. По данным следствия, погибшие купались в необорудованном месте. В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения мер безопасного поведения на водных объектах.