В ЛНР предупредили о минировании Киевом машин силовиков региона

Штаб обороны региона призвал сотрудников силовых служб усилить бдительность и проверять личный и служебный транспорт

ЛУГАНСК, 14 июля /ТАСС/. Штаб обороны Луганской Народной Республики предупредил о возможных диверсиях со стороны украинских спецслужб - размещении магнитных мин на крышах и днищах автомобилей руководителей силовых структур республики. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Лисичанска.

"Штаб обороны ЛНР информирует о возможной подготовке украинскими спецслужбами диверсионно-террористических актов на территории РФ с использованием магнитных мин. Среди первоочередных объектов устремлений противника представители руководящего состава силовых ведомств. Предположительно, указанные средства поражения будут устанавливаться под днище либо на крышу кузовов автомобилей, на которых передвигаются потенциальные жертвы", - говорится в сообщении.

Штаб обороны ЛНР призвал силовиков региона усилить бдительность, проверять личный и служебный транспорт.