Жителя Ленинградской области задержали за стрельбу по детям из пистолета

Один из несовершеннолетних, по которым стрелял нетрезвый мужчина из страйкбольного оружия, получил травму ноги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Мужчина задержан за стрельбу из страйкбольного пистолета по группе несовершеннолетних, в результате чего один из детей получил травму ноги. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Ленобласти.

"Подозреваемый из хулиганских побуждений в состоянии алкогольного опьянения, используя страйкбольный пистолет с пластиковыми шариками (пулями), умышленно произвел не менее пяти выстрелов в направлении группы несовершеннолетних. Одному из детей пластиковый шарик (пуля) попал в область голени", - сообщает пресс-служба областного управления СК.

По данным ведомства, инцидент произошел 13 июля в поселке Починок. Подозреваемый произвел не менее пяти выстрелов через окно квартиры. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Следствие ходатайствует об аресте задержанного.