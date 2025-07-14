В Петербурге сожгли 530 кг кокаина

Наркотик уничтожили в соответствии с действующим законодательством, под контролем межведомственной комиссии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Кокаин весом 530 кг и стоимостью свыше 1 млрд рублей уничтожили на полигоне в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по городу городу и области.

В сообщении отмечается, что наркотик уничтожили в плановом порядке "на специальном испытательном полигоне одного из предприятий города". "Общий вес наркотического средства <...> составил 530 кг.", - говорится в тексте сообщения.

Уточняется, что вещество было вещественным доказательством в уголовных делах, по которым уже вынесли обвинительные приговоры. Кокаин уничтожили в соответствии с действующим законодательством, под контролем межведомственной комиссии. В нее вошли представители комитета по здравоохранению города и городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.