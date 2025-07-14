На Камчатке четвертые сутки ищут пропавшего на квадроцикле мужчину

В поисках пропавшего спасатели обследовали уже более 280 км территории

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июля. /ТАСС/. Поиски пропавшего на квадроцикле мужчины четвертые сутки с земли и с воздуха ведутся на Камчатке, обследовано свыше 280 км территории, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Спасатели обследовали 40 километров дорог в лесном массиве в предполагаемом месте нахождения пропавшего мужчины, а также три квадратных километра лесополосы. К сожалению, поиски результатов не дали. За три предыдущих дня наземной группировкой были обследованы окрестности, лесной массив и проселочные дороги в районе поселка Раздольного и села Пиначево, территории фермерского хозяйства, нескольких конюшен, маршрут в районе "Аквариума", карьер и подъезды к реке Пиначевской - всего около 284 километров. Кроме того, применялся беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.

10 июля в полицию обратился мужчина, сообщивший, что его брат отправился на квадроцикле с территории одного из фермерских хозяйств в поселок Раздольный, однако до места не добрался.