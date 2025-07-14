Пушилин поручил ускорить спил аварийных деревьев после гибели ребенка в Донецке

Также глава региона дал указ Минстрою республики оценить масштаб разрушений, которые нанесла непогода

ДОНЕЦК, 14 июля. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поручил ускорить работы по обследованию и спилу аварийных деревьев после того, как в Донецке от одного из них погиб 10-летний мальчик. Об этом сообщил сам глава региона.

"Вчера вечером произошла большая трагедия. Ураганный ветер повалил дерево без внешних признаков сухостоя на 10-летнего ребенка на улице Терешковой в Донецке. К сожалению, маленький Давид скончался до приезда скорой помощи. Расследованием ЧП занимается прокуратура. Необходимо ускорить спил аварийных деревьев, поручил главам всех муниципалитетов провести обследование аварийных деревьев и представить графики их спила", - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, Пушилин поручил Минстрою ДНР оценить масштаб разрушений, которые были нанесены непогодой объектам социальной и коммунальной инфраструктур.

О гибели ребенка на западе Донецка после падения дерева от сильного ветра оперативные службы республики сообщили ТАСС в воскресенье вечером. В следственном управлении СКР по региону сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).