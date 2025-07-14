В Херсонской области три человека пострадали из-за действий ВСУ

Женщина и двое мужчин в Алешках получили ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 14 июля. /ТАСС/. Три мирных жителя получили ранения в Херсонской области за прошедшие сутки в результате действий ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Алешках ранена женщина 1955 года рождения. Там же двое мужчин 1953 и 1994 годов рождения подорвались на минах. Все они доставлены в местную больницу", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо добавил, что в Каховке был поврежден частный жилой дом, а в Алешкинском, Голопристанском, Горностаевском, Новотроицком и Чаплинском округах атаки ВСУ привели к лесным пожарам общей площадью 91,5 га. Все возгорания потушены.