В Новой Москве лемур напал на пятилетнего ребенка

Мать пострадавшего сообщила, что животное укусило мальчика за шею и голову

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Лемур напал на пятилетнего мальчика на парковке рядом с парком "Планета обезьян" в Новой Москве, укусил и поцарапал ему шею и голову. Родители пострадавшего подали заявление в правоохранительные органы, сообщила ТАСС мать ребенка Татьяна.

"Мы гуляли в парке "Планета обезьян". Потом зашли в магазин, купили игрушки. Выходим из зоопарка на парковку, идем к машине, а заведующий парка в это время решила выгулять своего лемура. Мы шли мимо, а лемур сидел на дереве и ел яблоки. Потом набросился на ребенка, ребенок упал на колени, он укусил его за шею, потом за голову. Ребенок очень испугался", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, в травмпункте им не смогли оказать необходимую помощь, сейчас они направляются в Морозовскую больницу. "Лемур не привит от бешенства. Позвонили своему педиатру в НИИ педиатрии (Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей - прим. ТАСС) на Ломоносовском - [он] сказал срочно везите в клинику", - рассказала мать ребенка.

По ее словам, представительница зоопарка не удивилась инциденту, отметив, что лемур маленький, а после аналогичной ситуации два месяца назад последствий для здоровья пострадавшего ребенка не было.

Собеседница агентства уточнила, что они подали заявление в правоохранительные органы. ТАСС пока не располагает комментарием парка о случившемся.

"Планета обезьян" - частный зоопарк на Калужском шоссе, открылся в 2012 году и был посвящен в основном приматам. Позже, "Планету обезьян" объединили с "Экзотик парком", территория зоопарка и численность животных увеличились вдвое. На территории парка, которая составляет 5 гектаров, расположено около 35 вольеров. Не все вольеры работают круглогодично, некоторые из них специально оборудованы для холодного времени года.