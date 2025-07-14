Ми-8 совершил незапланированную посадку в Якутии

Никто не пострадал

ЯКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 совершил незапланированную посадку в 26 км от Ленска в Республике Саха (Якутия), в ходе авиапроисшествия никто не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительной информации, сегодня в 16:00 (10:00 мск - прим. ТАСС) при выполнении лесоавиационных работ воздушное судно Ми-8 АО "Авиакомпания "Алроса" совершило незапланированную посадку в 26 километрах от г. Ленска. На борту воздушного судна находилось 10 работников авиалесохраны, 1 летчик наблюдатель, а также экипаж из 3 человек. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место посадки направлено резервное воздушное судно. По факту происшествия прокуратура проводит проверку в сфере безопасности полетов.