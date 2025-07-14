14 июля, 14:51,
обновлено 14 июля, 15:10

Ми-8 совершил незапланированную посадку в Якутии

Владимир Смирнов/ ТАСС, архив
© Владимир Смирнов/ ТАСС, архив
Никто не пострадал

ЯКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 совершил незапланированную посадку в 26 км от Ленска в Республике Саха (Якутия), в ходе авиапроисшествия никто не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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"По предварительной информации, сегодня в 16:00 (10:00 мск - прим. ТАСС) при выполнении лесоавиационных работ воздушное судно Ми-8 АО "Авиакомпания "Алроса" совершило незапланированную посадку в 26 километрах от г. Ленска. На борту воздушного судна находилось 10 работников авиалесохраны, 1 летчик наблюдатель, а также экипаж из 3 человек. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место посадки направлено резервное воздушное судно. По факту происшествия прокуратура проводит проверку в сфере безопасности полетов. 

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