В Адыгее приостановили работу сети предприятий питания Yappi, где отравились люди

В объединенной пресс-службе судов республики отметили, что руководители организации, в частности, не обеспечили должный контроль за хранением и сроками годности продуктов питания

МАЙКОП, 14 июля. /ТАСС/. Майкопский городской суд в понедельник рассмотрел материалы дела об административном правонарушении в отношении сети предприятий общественного питания Yappi, где произошло массовое отравление людей, и принял решение о приостановке ее деятельности на 90 суток. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Республики Адыгея.

Ранее со ссылкой на следственное управление СК РФ по республике сообщалось, что массовое отравление людей после употребления в пищу продукции одного из ресторанов быстрого питания в Майкопе произошло в период с 6 по 10 июля. В результате нарушения санитарно-эпидемиологических правил сальмонеллезом в Майкопе заболели 45 человек, среди них 11 несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекших массовое отравление людей).

"Майкопский городской суд рассмотрел материалы дела об административном правонарушении в отношении сети предприятий общественного питания Yappi. Из материалов дела следует, что по результатам проверки управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в организации общественного питания, вследствие чего пострадали более 40 человек. <…> Суд, рассмотрев материалы дела, изучив результаты проверки, удовлетворил заявление управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сети предприятий общественного питания Yappi на 90 суток", - говорится в сообщении.

Уточняется, что руководителями сети не был обеспечен должный контроль за хранением и сроками годности продуктов питания; к изготовлению продукции были допущены работники, которые не имеют медицинских книжек, а также не проходят ежедневный осмотр на наличие каких-либо заболеваний кожи рук. Кроме того, на объектах не проводилась уборка и мытье кухонной посуды с использованием дезинфицирующих средств. Предприятия не обеспечены дезинфицирующими растворами и достаточным количеством моечного оборудования. В ходе проверки были выявлены и другие многочисленные нарушения.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Адыгеи, по состоянию на понедельник число пострадавших от острой кишечной инфекции в Майкопе после посещения одного из ресторанов быстрого питания сократилось до 26, среди них лечение продолжают девять детей.