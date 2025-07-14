В РФ действует 71 лесной пожар на площади меньше 2 тыс. га

Треть от числа природных возгораний находится в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе МЧС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Более 70 лесных пожаров действуют на территории России в настоящее время, их общая площадь составляет менее 2 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Сейчас по стране действует 71 лесной пожар - общая площадь немногим меньше 2 тысяч гектаров. Треть от этого количества - в Красноярском крае. Здесь в этом году уже зафиксирован 441 лесной пожар, общая площадь превысила 11 тысяч гектаров", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что по сравнению с прошлым годом общее количество возгораний увеличилось на 6%, а площадь, пройденная огнем, сократилась вдвое. "Только с 10 по 13 июля на территории Красноярского края был зафиксирован 71 лесной пожар на 557 гектарах, из них 66 - от гроз", - подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время обстановка с пожарами на территории Центрального федерального округа продолжает оставаться стабильной, добавили в МЧС. С начала пожароопасного сезона произошел 751 пожар, из них 239 - лесных, большее количество из них - в Подмосковье, Владимирской и Брянской областях. "Сейчас в 7 субъектах введен особый противопожарный режим: ограничения на посещение лесов и разведение костров действуют в 236 муниципалитетах. Такие же меры введены на всей Рязанской области. В этом году в регионе в 1 086 случаях горел сухостой - площадь превысила 3 тысячи гектаров. Потушены 28 лесных пожаров почти на 127 тысячах гектаров", - рассказали в МЧС.

Глава МЧС России Александр Куренков потребовал жесткого контроля всех мероприятий со стороны должностных лиц и своевременного реагирования на пожарную опасность. "Только хорошо спланированные и скоординированные действия позволяют нам не допускать переходов огня на населенные пункты. Очень важно работать на упреждение, а не бороться с последствиями", - подчеркнул министр.