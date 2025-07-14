В Удмуртии жителя осудили на 12,5 года за диверсию

Осужденный поджог релейный шкаф на объекте железнодорожного транспорта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. Житель Удмуртии приговорен к 12 годам 6 месяцам лишения свободы по делу о диверсии. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

"С учетом раскаяния обвиняемого, полного признания им вины и активного содействия следствию судом ему назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме и остальных 9 лет 6 месяцев - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Верховный суд Удмуртии признал его виновным по ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия). Мужчина поджог релейный шкаф на объекте железнодорожного транспорта.