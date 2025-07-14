Троих жителей Подмосковья арестовали за похищение сотрудника их фермы

Похитители намеревались получить от мужчины деньги за якобы совершенное им воровство скота, отметили в пресс-службе областного ГСУ СК

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Трое жителей подмосковного Клина арестованы за похищение знакомого. Злоумышленники держали мужчину на ферме и избивали, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений с применением насилия), пунктам "а", "в", "г" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). <…> Соучастники задержаны, им предъявлено обвинение в совершении вышеуказанных преступлений и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, в конце июня 2025 года женщина, ее сын и муж в деревне Кореньки увидели идущего по обочине дороги работника их фермы, у которого имелся перед ними долг. Они догнали и избили его, после чего насильно посадили в машину и перевезли в подсобное помещение фермы. Там его связали, продолжили избивать и пригрозили физической расправой в случае побега.

В пресс-службе ГСУ СК по Московской области уточнили, что похищение произошло 22 июня. Похитители намеревались получить от мужчины деньги за якобы совершенное им воровство скота. "Регулярно злоумышленники подвергали мужчину избиению, удерживали на цепи с целью подавления его воли и способности к сопротивлению. 26 июня потерпевший, воспользовавшись отсутствием обвиняемых на ферме, смог сбежать и обратиться за медицинской помощью", - добавили в пресс-службе.

В подмосковном ГУ МВД России отметили, что потерпевший самостоятельно обратился в полицию после побега и сообщил о случившемся. "Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городскому округу Клин в результате оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки задержаны двое мужчин и женщина. <…> Правонарушители доставлены в следственные органы, которыми принято процессуальное решение", - сказали в главке.