Пекарню "Буханка" закрыли на 90 суток в Москве из-за нарушения санэпиднорм

На предприятии допустили несколько нарушений, в том числе осуществление погрузочно-разгрузочных работ через единственный вход, расположенный со стороны двора жилого дома, где находятся подъезды

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Суд закрыл на 90 суток предприятие общественного питания сети "Буханка" на юго-западе Москвы из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

"В связи с поступлением обращений от граждан по вопросу ухудшений условий проживания в жилом доме из-за деятельности предприятия общественного питания "Буханка", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 43, корп. 2, специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЮЗАО был проведен внеплановый инспекционный визит, согласованный с прокуратурой города Москвы. В ходе проведения проверки выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, создающие угрозу жизни и здоровью граждан. <...> 07.07.2025 постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы деятельность предприятия общественного питания "Буханка" ИП Шелухиной Н. С. приостановлена на 90 суток", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что на предприятии был допущен ряд нарушений, в том числе осуществление погрузочно-разгрузочных работ через единственный вход, расположенный со стороны двора жилого дома, где находятся подъезды; размещение и планировка производственных помещений, которая не предусматривает соблюдение поточности технологических процессов; отсутствие сведений об автономности используемых вентиляционных каналов для систем вытяжной вентиляции предприятия общественного питания.

"Устранение нарушений находится на контроле территориального отдела управления Роспотребнадзора по г. Москве в Юго-Западном административном округе", - заключили в ведомстве.