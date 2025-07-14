Расследование дела о теракте у здания правительства Самарской области завершено

Собрана достаточная доказательственная база, сообщили в пресс-службе СК

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, который бросил взрывное устройство на лестницу перед зданием правительства Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами СК России по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств)", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 27 февраля около 05:30 пьяный мужчина, испытывая негативное отношение к действиям и решениям органов власти, приехал на машине к зданию правительства Самарской области. За рулем находился сын злоумышленника, не осведомленный о преступных намерениях отца. Обвиняемый бросил на лестницу взрывоопасный предмет, после чего скрылся с места преступления. В результате происшествия никто не пострадал. Мужчина находится под стражей.