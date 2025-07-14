В Ростовской области на фоне жары произошло несколько энергоаварий

Первые сбои произошли около 11:40 мск, сообщили в пресс-службе АО "Донэнерго"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июля. /ТАСС/. Массовые отключения электроэнергии, вызванные технологическими нарушениями в сетях произошли в Ростове-на-Дону, Аксае и других населенных пунктах Ростовской области на фоне установившейся сорокаградусный жары в регионе. Об авариях сообщила пресс-служба АО "Донэнерго".

На прошлой неделе в Ростовской области установилась жаркая погода. В воскресенье днем температура воздуха в тени составила 41 градус в Ростове-на-Дону, благодаря чему был побит рекорд по жаре с 1880 года. На фоне аномальной этого в городе произошел ряд возгораний трансформаторов в нескольких ЖК, жители остались без электричества. В настоящее время, по данным сервиса "Яндекс. Погода", температура воздуха в тени в городе составляет плюс 36 градусов. Как сообщает АО "Донэнерго", 14 июля аварийные отключения затронули десятки улиц в разных частях Ростова-на-Дону, Аксая, Батайска. Отключения также коснулись поселка Каменоломни в Октябрьском районе.

По данным энергетиков, первые сбои произошли около 11:40 мск в Ростове-на-Дону из-за повреждений на линии 10 кВ. Это привело к частичному отключению потребителей в границах просп. Кировский, пер. Университетский, ул. Города Волос. Далее авария случилась на сетях в Батайске и Аксае. Обесточенными оказались около 10 улиц и 6 СНТ.

После полудня в Ростове-на-Дону из-за повреждений на линиях 6 кВ и 10 кВ света остались жители просп. Ворошиловский, Соколова и Чехова, улиц Красноармейская, Погодина, Ларина, Герасименко, Краснознаменской, Нагибина, а также микрорайонов в районе Экваторной и Орбитальной улиц. Позднее отключения распространились на другие районы, включая улицы Текучева, Народного Ополчения, Сиверса, Вятскую, Штахановского и др.

Специалисты "Донэнерго" оперативно приступили к устранению неполадок. Работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются.Как сообщил в телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, власти региона фиксируют множество жалоб на отключение электроэнергии. Наибольшее количество отключений, связанных с установившейся в регионе аномально жаркой погодой, зафиксировано в Мясниковском, Неклиновском и Аксайском районах, Таганроге, Батайске и Ростове-на-Дону.

Особенно, по словам Слюсаря, страдают СНТ. Врио губернатора поручил провести аудит мощностей в этих населенных пунктов и вместе с ресурсоснабжающими компаниями разработать программу увеличения мощности электросетевого хозяйства. Ростовская область имеет крупнейшую на юге России электрогенерацию, но регион не успевает закрывать потребности растущего потребления. Летом 2024 года из-за аномальной жары до 42 градусов в регионе вводили графики временного ограничения потребления, в том числе из-за сбоя в работе оборудования на Ростовской АЭС.