Экс-ректор БФУ попросил суд оставить его под стражей

Александр Федоров обвиняется в присвоении денежных средств в особо крупном размере

КАЛИНИНГРАД, 14 июля. /ТАСС/. Бывший ректор Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Александр Федоров, обвиняемый в присвоении денежных средств в особо крупном размере, просил суд оставить его под стражей. С такой просьбой он обратился в судебном заседании в понедельник при определении меры пресечения на период рассмотрения уголовного дела, сообщили ТАСС в пресс-службе областного суда.

"Федоров просил суд оставить его под стражей, поскольку, пояснил, что было продано все имущество для возмещения ущерба и ему некуда идти", - сказали в пресс-службе.

Суд в итоге продлил срок содержания под стражей Александру Федорову до 30 декабря 2025 года. На этом же заседании суд также продлил до 30 декабря меру пресечения в виде домашнего ареста его заместителю Елене Мялкиной, она обвиняется в пособничестве в совершении преступления и присвоении денежных средств.

"Суд также назвал дату предварительного слушания по уголовному делу - 24 июля 2025 года. Заседание будет проходить в закрытом режиме", - отметили в пресс-службе областного суда.

Бывший ректор БФУ Федоров и его заместитель Мялкина были задержаны 8 июля 2024 года. По версии следствия, с февраля 2022 года по июнь 2024-го они по незаконной схеме денежных поощрений подчиненных присвоили более 18,6 млн рублей. В ходе следствия проведенными судебными бухгалтерскими экспертизами установлено, что общий ущерб, причиненный университету, составил 40,9 млн рублей.

Оба были заключены под стражу 10 июля 2024 года. 4 сентября того же года суд изменил Мялкиной меру пресечения на домашний арест.