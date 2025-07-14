ВСУ ударили по подстанции в Кременной ЛНР

Пожар ликвидировали почти два часа, сообщили в ГУ МЧС России по региону

ЛУГАНСК, 14 июля /ТАСС/. Вооруженные силы Украины беспилотником ударили по трансформаторной подстанции в Кременной Луганской Народной Республики, она загорелась. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, спасатели тушили возгорание почти 2 часа.

"В службу "101" Кременной поступило сообщение об атаке БПЛА на трансформаторную подстанцию, в результате чего произошло возгорание. <…> Огнем уничтожен трансформатор 110 кВт, трансформаторное масло 23 600 т. Спасатели ликвидировали возгорание менее чем за 2 часа, применив пенный пожарный ствол", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на ликвидации пожара работали восемь сотрудников МЧС и две единицы спецтехники.