ТАСС: в Москве и Подмосковье молния ударила в частные дома

В экстренных службах сообщили, что информации о пострадавших не поступало

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Молния ударила в частные дома в Москве и Подмосковье, после чего начались пожары. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Молния ударила в частные дома в Новой Москве, в Краснопахорском районе, в подмосковном Красногорске и Истре. В результате происшествия информации о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили ТАСС, что в настоящее время столичные огнеборцы ликвидируют пожар в Краснопахорском районе, где загорелась кровля частного дома.

В экстренных службах отметили, что также ликвидируют пожар в Красногорске, в подмосковной Истре огонь потушен.