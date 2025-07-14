В Подмосковье завели дело в отношении матери, истязавшей своих троих детей

В пресс-службе ГСУ СК по Московской области сообщили, что женщина систематически издевалась над детьми с особой жестокостью

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая на протяжении года истязала своих троих детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем следственного отдела по городу Видное ГСУ СК России по Московской области в ходе расследования уголовного дела в отношении жителя поселка Дрожжино об истязании и покушении на убийство 11-летнего мальчика, а также уголовного дела в отношении матери ребенка о неисполнении ею обязанностей по его воспитанию установлено, что женщина на протяжении года истязала троих своих детей. Она систематически применяла к ним физическое насилие с особой жестокостью. Таким образом, в отношении нее возбуждено еще одно уголовное дело", - говорится в сообщении.

Также в областном ГСУ СК отметили, что следствие вышло в суд с ходатайством об изменении в отношении женщины меры пресечения с запрета определенной деятельности на заключение под стражу. Обвиняемая арестована до 11 сентября.