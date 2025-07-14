В Москве увеличили интервалы движения на зеленой ветке метро

В департаменте транспорта города сообщили, что мера связана с человеком на путях

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Поезда Замоскворецкой линии Московского метрополитена следуют с увеличенными интервалами из-за человека на путях. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На центральном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что на данной линии нет движения от "Белорусской" до "Театральной". В обратном направлении поезда теперь следуют с увеличенными интервалами.