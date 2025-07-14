Пожар в производственном ангаре в Нижегородской области ликвидировали

В ходе пожара получил ожоги мужчина

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на территории производственного ангара в Семеновском округе Нижегородской области на площади 1 040 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

"Пожар в Семеновском округе полностью ликвидирован. В результате огнем уничтожено здание на площади 1 040 кв. м и 3 легковых автомобиля", - говорится в сообщении.

В результате пожара получил ожоги мужчина 1979 года рождения. После осмотра медиками от госпитализации он отказался. По данным ведомства, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при проведении сварочных работ пострадавшим. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что пожарные тушат возгорание на территории производственного ангара, в котором занимались авторазбором, в деревне Содомово Семеновского округа Нижегородской области.