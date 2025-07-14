В Приморье раскрыли убийство 25-летней давности

В преступлении обвиняют двоих организаторов и исполнителя

ВЛАДИВОСТОК, 15 июля. /ТАСС/. Следователи в Приморье завершили расследование уголовного дела об убийстве мужчины, произошедшем в 2000 году. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Приморскому краю, в преступлении обвиняются два организатора и исполнитель.

"По версии следствия, в сентябре 2000 года фигуранты дела похитили мужчину и его товарища, предпринимателя из Комсомольска-на-Амуре, для устранения разногласий в вопросах взаимоотношений. Обвиняемые вывезли двух похищенных в лесной массив пригорода Владивостока, где совершили убийство одного из мужчин. Второго пострадавшего они удерживали в помещении, расположенном на мысе Чуркина, откуда впоследствии ему удалось сбежать. Опасаясь за свою жизнь, мужчина все эти годы скрывался в другом регионе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в начале 2000-х годов на первоначальном этапе расследования подтвердить причастность обвиняемых к убийству не представлялось возможным. В ходе работы следователей и криминалистов регионального управления СК по раскрытию преступлений прошлых лет были проанализированы материалы уголовного дела, проведены современные экспертизы. В 2024 году было установлено местонахождение потерпевшего.

"Благодаря грамотно подобранной тактике работы с ним, мужчина дал изобличающие фигурантов показания, и в сентябре 2024 года организаторы убийства были задержаны. Исполнитель убийства в это время содержался под стражей по другому уголовному делу об убийстве двух иностранных граждан. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела, и оно направлено прокурору", - резюмировали в пресс-службе управления.