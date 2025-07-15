Один из обвиняемых в покушении на Симоньян и Собчак учился в 8-м классе

Подростка обвиняют в участии в террористической организации, разбое и хулиганстве, следует из материалов суда

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Один из фигурантов уголовного дела о покушении на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, находящийся под запретом определенных действий, на момент задержания учился в 8-м классе школы. Это следует из судебных материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

"Продлить меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обучающегося в 8-м классе школы, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в судебном постановлении.

Как отмечается в судебном акте, подросток проходит по делу о покушении на Собчак и Симоньян.

Ранее в Басманном суде Москвы ТАСС сообщили, что избранная мера пресечения была продлена до 14 октября этого года. Молодые люди также обвиняются в избиении людей азиатской внешности.

Как ранее сообщили ТАСС в ФСБ, 14 июля 2024 года в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88", осуществлявшие разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. В ходе проведения следственных действий задержанные подтвердили факт подготовки покушений по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство.

По делу проходят восемь человек. Кроме подготовки к покушению, им вменяется в вину избиение людей азиатской внешности. Во время следственных действий у задержанных изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистскую литературу, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.