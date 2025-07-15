В Крыму ликвидировали лесной пожар на площади 8,6 га

Площадь выгоревшей сухой растительности составила 110 га

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Крупный лесной пожар под Симферополем в районе села Прудовое ликвидирован на площади 8,6 га. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Республике Крым.

"Лесной пожар в Симферопольском районе, с. Прудовое полностью ликвидирован на площади 8,6 га. Площадь выгоревшей сухой растительности составила 110 га", - сообщили в ведомстве.

Пожар возник 12 июля в двух километрах от села Прудовое Симферопольского района. Тушение было осложнено высокой температурой воздуха и северо-западным ветром, скорость которого достигала 7 м/с. В МЧС Республики Крым отмечали, что угрозы населенным пунктам не было.