В Тверской области автомобиль наехал на пешеходов

Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, погиб один человек

ТВЕРЬ, 15 июля. /ТАСС/. Автомобиль наехал на пешеходов в Бологовском округе Тверской области, в результате один человек погиб, еще двое получили травмы. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, водитель скрылся с места ДТП.

"По предварительной информации, сегодня, 15 июля 2025 года, на 359 км ФАД М-10 "Россия" Бологовского муниципального округа водитель неустановленного транспортного средства совершил наезд на пешеходов. После чего водитель с места ДТП скрылся, проводятся оперативно-разыскные мероприятия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате дорожно-транспортного происшествия мужчина 1986 года рождения и женщина 1985 года рождения получили травмы, женщина-пешеход 1981 года рождения от полученных травм умерла на месте. "Обстоятельства ДТП устанавливаются", - сообщили в ведомстве.