Гособвинение потребовало в сумме 50 лет колонии для экс-полицейских по делу о взятках

Защита и подсудимые настаивают на оправдательном приговоре

НОВОСИБИРСК, 15 июля. /ТАСС/. Прокурор в прениях сторон по делу четырех бывших сотрудников ОЭБиПК МО МВД России "Новосибирский" о взятках потребовал суммарно для всех 50 лет лишения свободы и 27 млн рублей штрафов. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

"Гособвинитель требует признать всех подсудимых виновными и назначить им следующие сроки наказания в колонии строгого режима: Игорю Юшину - 9 лет, Алексею Пирскому - 11 лет, Андрею Мельникову - 14 лет, Анатолию Семенову [начальник отдела, - прим. ТАСС] - 16 лет. Наказание назначить со штрафами на общую сумму 27 млн рублей", - говорится в сообщении. Защита и подсудимые настаивают на оправдательном приговоре.

По данным следствия, полицейские вымогали и получали взятки с предпринимателей, занимающихся продажей обуви и табачной продукции. При этом они проводили контрольные закупки, изымали товар, а за непроведение надлежащей проверки и возвращение требовали вознаграждение.