В Красноярске задержали мужчину, убившего свою возлюбленную

По версии следствия, вечером 10 июня фигурант дела вернулся домой из командировки, у него возник конфликт с сожительницей, он нанес ей несколько ударов кулаками

КРАСНОЯРСК, 15 июля. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в жестком убийстве своей сожительницы и расчленении ее тела, задержан в Красноярске. Части тела он вывозил на общественном транспорте и такси в разные районы города, сообщило ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В правоохранительные органы поступило заявление жительницы Красноярска о безвестном исчезновении ее 34-летней подруги. <...> Удалось установить, что пропажа женщины носит криминальный характер, а к ее исчезновению причастен ее 42-летний сожитель. <...> Подозреваемый задержан. В ходе допроса он полностью признал вину в содеянном и при проверке показаний на месте рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 10 июня фигурант дела вернулся домой из командировки, у него возник конфликт с сожительницей, он нанес ей несколько ударов кулаками. Утром он обнаружил женщину мертвой. "Опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, мужчина решил скрыть следы преступления, для чего расчленил тело погибшей и, упаковав в пакеты, вывез их на автобусе и на такси, оставив в разных районах города. <...> В результате поисковых мероприятий криминалистами регионального СК России в разных частях города Красноярска установлены и осмотрены места сокрытия частей тела и обнаружены останки женщины", - пояснили в СК.