В Самарской области шесть человек пострадали при столкновении двух машин

Пострадавших госпитализировали

САМАРА, 15 июля. /ТАСС/. Шесть человек госпитализированы после столкновения двух легковых автомобилей в Елховском районе Самарской области. Об этом журналистам сообщили в областном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"На 351-м километре автодороги Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск - подъезд к Самаре в Елховском районе произошло столкновение Lada Granta с иномаркой Chery Tiggo. К сожалению, 6 человек пострадали, все госпитализированы в Красноярскую центральную районную больницу", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в ночь на 15 июля.