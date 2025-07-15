При атаке дронов в Брянской области пострадала женщина

Губернатор региона Александр Богомаз также сообщил, что при сбросе взрывного устройства полностью уничтожен жилой дом

БРЯНСК, 15 июля. /ТАСС/. Мирная жительница пострадала в результате атаки украинских дронов-камикадзе в селе Случевск Погарского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Случевск Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он.

Богомаз также сообщил, что в результате сброса взрывного устройства полностью уничтожен жилой дом. "Вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны", - отметил губернатор.