В горах Дагестана из-за обильных осадков смыло участок дороги

Ведутся работы по расчистке, сообщили в пресс-службе Дагестанавтодора

МАХАЧКАЛА, 15 июля. /ТАСС/. Участок дороги смыло из-за обильных осадков в Чародинском районе Дагестана. Движение автомобилей организовано по временной схеме, сообщает пресс-служба Дагестанавтодора.

"На автомобильной дороге Цуриб - Арчиб в связи со сходом оползневых масс движение организовано по временной схеме, с периодическим пропуском накопившегося автотранспорта. Частично прервано сообщение с селом Кубатль. Ведутся работы по расчистке", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС России по Дагестану, в населенном пункте Кубатль всего 37 домов и проживает 130 человек.