Атака дрона стала причиной взрыва на нефтяном месторождении на севере Ирака

Министерство природных ресурсов автономии охарактеризовало налет на Атруш "террористическим нападением"

КАИР, 15 июля. /ТАСС/. Атака БПЛА была причиной взрыва и пожара на нефтяном месторождении Атруш, расположенном в северной части провинции Дахук в автономном регионе Иракский Курдистан. Об этом сообщило Министерство природных ресурсов автономии.

"Взрыв на месторождении в Дахуке произошел в результате атаки снаряженного взрывчаткой беспилотника", - указывается в заявлении ведомства, которое процитировал телеканал Shafaq news. Министерство охарактеризовало налет на Атруш "террористическим нападением" и осудило "подобные атаки на экономическую инфраструктуру Иракского Курдистана". В заявлении также отмечается, что в результате инцидента "пострадавших нет".

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на территории месторождения, работники Атруша и отряды сил гражданской обороны приступили к тушению возникшего пожара. Производство нефти на объекте было приостановлено.

Минувшей ночью, как информировал новостной портал Baghdad news, была предотвращена атака двух беспилотников на другое нефтяное месторождение, также расположенное в Иракском Курдистане, в провинции Эрбиль. Два дрона упали рядом с нефтяным объектом, никакого материального ущерба причинено не было.