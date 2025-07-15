В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов и местной администрации

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку по факту конфликта, который произошел на бытовой почве между местными жителями подмосковного Краснозаводска и уроженцами одного из южных регионов РФ, участвовавших в реконструкции местного Дома культуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Сообщение о скоплении людей возле одного из домов на улице 1 Мая города Краснозаводска поступило в полицию накануне. Полицейские, прибыв на место, установили, что по указанному адресу прибыла группа местных жителей для урегулирования конфликта, возникшего ранее на бытовой почве между местными жителями и уроженцами одного из южных регионов страны, участвовавших в реконструкции местного Дома культуры. К урегулированию инцидента и возникших противоречий была подключена администрация городского округа, которой также приняты соответствующие меры реагирования.

"В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, будет дана уголовно-правовая оценка действий граждан на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - сказали в пресс-службе.

Ситуация находится под контролем правоохранительных органов и местной администрации.