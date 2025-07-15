Вместо заключения под стражу Николаю Смирнову установили запрет определенных действий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову по делу о получении взятки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Сегодня Ленинский районный суд г. Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу экс-министру региона Николаю Смирнову. <…> По результатам рассмотрения судом отказано в удовлетворении ходатайства. Обвиняемому Смирнову изменена мера пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий", - говорится в сообщении.

Смирнов 13 января 2025 года покинул пост министра энергетики и ЖКХ региона в связи с переходом на другую работу - на должность советника строительной компании "Брусника". 23 января его задержали, а 24 января арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

С весны 2024 года правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел о преступлениях в сфере ЖКХ Свердловской области. В мае 2024 года по делу о получении взятки в особо крупном размере задержали замминистра энергетики и ЖКХ региона Андрея Кислицына, курирующего вопросы реализации госпрограммы развития ЖКХ и повышения энергетической эффективности региона. По делу также был задержан бывший депутат законодательного собрания области Павел Мякишев.

С деятельностью в сфере ЖКХ, по данным местных СМИ, могли быть связаны и уголовные дела в отношении главы Дегтярска Вадима Пильникова и его заместителя Андрея Ильина, которые были задержаны в конце 2024 года.