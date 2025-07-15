В Горном Алтае в ДТП с грузовиком погибли три человека

Еще трое пострадали, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Женщина и двое ее несовершеннолетних детей погибли в ДТП с грузовиком в Майминском районе Республики Алтай, еще три человека пострадали. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"В момент ДТП в легковом автомобиле находилась семья из пяти человек: женщина с двумя детьми и ее родители. Семья совершала туристическую поездку по Республике Алтай. Женщина, ее дочь 15 лет и сын 10 лет погибли месте ДТП. Остальные участники ДТП, включая водителя грузового транспортного средства, госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Serena, совершая обгон, выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем Shacman. ДТП произошло в Майминском районе, вблизи села Манжерок.

На месте происшествия работают следователи-криминалисты следственного управления и сотрудники Майминского межрайонного следственного отдела. Организована проверка.