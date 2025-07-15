Движение в районе ДТП затруднено

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Движение на внешней стороне МКАД затруднено из-за столкновения нескольких машин в районе 49-го км. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне 49-го км МКАД (в районе остановки "Поселок Мещерский") произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. Заняты пять полос из шести.