Подать заявку на участие можно на платформе "Росмолодежь. Форумы"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Всероссийский форум молодых государственных и муниципальных служащих "ГосСтарт" пройдет с 11 по 13 ноября в Нижнем Новгороде. Участие в нем примут более 1 тыс. человек, сообщает пресс-служба Росмолодежи.

"До 11 сентября открыта регистрация на всероссийский форум молодых государственных и муниципальных служащих "ГосСтарт" платформы "Росмолодежь. Форумы", который пройдет с 11 по 13 ноября в Нижнем Новгороде в центре обучения государственных и муниципальных служащих "ГосСтарт" - проекта от Росмолодежь. Форум объединит более 1 тыс. молодых госслужащих", - говорится в сообщении.

Отмечено, что подать заявку на участие можно на платформе "Росмолодежь. Форумы". Мероприятие пройдет в рамках реализации национального проекта "Молодежь и дети".

"Событие пройдет в формате форума-конгресса - такой подход позволит обеспечить профессиональное становление молодых кадров уже сейчас. Участники разработают план по адаптации и сохранению молодых кадров на государственной и муниципальной службе, тем самым укрепляя кадровый резерв страны и создавая условия для реализации потенциала молодежи в интересах общества и государства", - отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Форум объединит молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет со всей России. Среди участников - представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, члены молодежных правительств регионов, политические деятели и студенты профильных специальностей, а также активисты Движения первых.

Участников ждет насыщенная образовательная программа, лекции, дискуссии и практические занятия с ведущими экспертами в области госуправления.