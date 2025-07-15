На месте работают экстренные службы

ТЮМЕНЬ,15 июля. /ТАСС/. Движение полностью перекрыто на участке федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск из-за ДТП, в котором один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

"Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте смертельного ДТП на 386-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. Движение на участке трассы полностью ограничено из-за опрокидывания микроавтобуса Toyota", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в автомобиле ехали водитель и восемь пассажиров, один пассажир погиб, еще трое пострадали. На месте работают экстренные службы, в том числе сотрудники Госавтоинспекции, которые активно принимают меры для устранения последствий аварии и обеспечения безопасности участников дорожного движения, добавили в пресс-службе.