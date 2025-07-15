Игорь Данилов причинил имущественный вред организации на сумму свыше 13 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Бывший директор АО "Уральский выставочный центр" Игорь Данилов приговорен к пяти годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"В ходе судебных прений государственный обвинитель просил суд назначить наказание Игорю Данилову в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 900 тыс. рублей. Суд признал Данилова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата, с использованием служебного положения) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет и штрафом 800 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что Данилов, в период с января 2019-го по декабрь 2021 года и с января 2022-го по май 2023 года снимал через посредника, неосведомленного о его преступлении, деньги с корпоративной карты организации и зачислял их на свои банковские карты, в дальнейшем тратя на личные нужды. Также в сентябре 2019 года осужденный заключил договор займа, которым от имени генерального директора организации предоставил себе, как физическому лицу, денежные средства под проценты, затем договор продлевал.

Данилов причинил имущественный вред организации на сумму свыше 13 млн рублей, но на сегодняшний день он смог вернуть предприятию всю сумму займа с процентами по договору.