Подобные информационные вбросы направлены на дестабилизацию общества и дискредитацию духовенства, сообщил руководитель республиканского ЦУР Исрафил Исрафилов

МАХАЧКАЛА, 15 июля. /ТАСС/. Центр управления регионом Дагестана (ЦУР) опроверг информацию о задержании советника муфтия республики Айны Гамзатовой. Об этом ТАСС сообщил руководитель республиканского ЦУР Исрафил Исрафилов.

"Разговаривал только что с советником муфтия Дагестана Айной Гамзатовой. Информация о ее задержании не соответствует действительности. Это фейк",- сказал собеседник агентства.

По его словам, подобные информационные вбросы направлены на дестабилизацию общества и дискредитацию духовенства.

Ранее в сети появилась информация, что сотрудники центрального аппарата СК РФ совместно с ЦПЭ МВД России по Республике Дагестан задержали по подозрению в организации ОПГ советника и супругу муфтия Дагестана Айну Гамзатову. Одновременно дома у муфтия якобы прошли обыски.