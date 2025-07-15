Мосгорсуд признал законным приговор экс-главе "дочки" Роснано

Валерию Главацкому назначили наказание в виде лишения свободы на срок семь лет заочно

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение назначить семь лет лишения свободы заочно экс-главе дочерней компании Роснано "НТ-фарма" Валерию Главацкому за растрату 424 млн рублей. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Апелляционная коллегия определила приговор Хорошевского районного суда от 29 января 2025 года в отношении Главацкого Валерия Борисовича оставить без изменения, апелляционное представление и апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказано в тексте документа.

Приговором Хорошевского районного суда города Москвы Главацкий признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 160 и 174.1 УК РФ (растрата и отмывание денег). Ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет заочно. Главацкий находится в международном розыске.

Как рассказали ТАСС в столичной прокуратуре, в период с сентября 2010 года по апрель 2013-го Главацкий с соучастниками совершил хищение денег, выделенных государственной корпорации для разработки лекарственных препаратов коммерческой организацией на сумму свыше 424 млн рублей. Роль Главацкого заключалась в создании с помощью подконтрольных ему лиц условий по принятию решений советом директоров коммерческой организации о распределении денежных средств на подконтрольные фирмы соучастников преступления.

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2022 года привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам "НТ-фармы" Рустама Атауллаханова, Евгения Султанова, Валерия Главацкого, кипрские Sarsfield Ventures, Caverton private capital и ООО "Пром-би" по делу о банкротстве компании.