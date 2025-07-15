Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июля. /ТАСС/. Спасатели тушат здание для откорма скота в Красноармейском районе Челябинской области. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в Красноармейском районе. В деревне Козырево загорелась кровля здания для откорма скота, животных внутри нет. Пострадавших нет, самостоятельно из здания эвакуировались 60 человек", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия создано два боевых участка, включились в работу четыре звена газодымозащитной службы.